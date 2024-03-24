Украинский энергохолдинг утратил половину генерирующих мощностей

Украинский энергетический холдинг ДТЭК из-за многочисленных повреждений инфраструктуры потерял почти половину генерирующих мощностей. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno, входящей в холдинг, Сергей Коваленко в эфире телеканала «Рада».

© Газета.Ru

По его словам, для восстановления энергетической инфраструктуры понадобится значительное количество времени.

«Не день, не неделя и даже не месяц — процесс займет месяцы», — сказал он.

ДТЭК является одной из крупнейших компаний, занимающихся генерацией тепловой энергии на Украине.

24 марта сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины теплосети и линия электропередачи получили повреждения, без теплоснабжения остались 76 тысяч человек.

Утром 23 марта энергетическая компания ДТЭК сообщила о восстановлении после удара по энергоснабжению Днепропетровской области Украины. Отмечалось, что все экстренные отключения света в регионе прекратились.