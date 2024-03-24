Турция намерена в 2024 году ввести в строй первый реактор АЭС "Аккую"

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что хотел бы, чтобы первый энергоблок АЭС "Аккую" был введен в эксплуатацию в 2024 году. Хотя, по его словам, строительству АЭС чинят препятствия.

"Турция ставила себе цели в атомной энергетике с 1950-х годов. Под руководством нашего президента Тайипа Эрдогана были сделаны самые важные шаги в этой сфере. Посмотрите на самую большую атомную стройку в мире. На "Аккую" заняты 30 тыс. человек. Мы хотим, чтобы первый реактор был сдан в этом году. Однако предпринимаются многочисленные открытые, прямые и подковерные шаги, чтобы станция не была построена", - цитирует Байрактара телеканал TRT.

Министр не уточнил, какие шаги предпринимаются против возведения станции, но заверил, что Турция "с решимостью продолжает" работу по ее строительству.

По словам Байрактара, Турция "в самые короткие сроки станет страной, производящей и использующей энергию из возобновляемых, собственных и атомных ресурсов". Это "совершит революцию в турецкой энергетике и позволит стране войти в [новую] энергетическую эпоху".

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт.

По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.