Большинство (73 процента) иностранных люксовых брендов все еще присутствуют на российском рынке: в некоторые бутики не поставляют новые коллекции, а в другие завозят одежду буквально по частям - воротник, пояс, капюшон и так далее. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование IBC Real Estate.

Исследование завершилось в марте 2024 года. По оценке компании, весной 2022-го, вскоре после начала украинского кризиса, свои магазины закрыли 27 процентов брендов люксового сегмента. Это Chanel, Dior, Prada, Louis Vuitton, Cartier и другие. Глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай рассказала Forbes, что в то же время многие компании до сих пор занимают торговые пространства и оплачивают аренду.

Более 50 процентов оставшихся в РФ люксовых брендов перестали привозить новые коллекции. По данным IBC Real Estate, это касается Gucci, Loro Piana, Kenzo, Rolex, Givenchy и Alexander McQueen. Однако в бутиках продаются прошлые коллекции.

Еще 46 процентов брендов продолжают обновлять ассортимент. По информации аналитиков, в эту категорию входят Giorgio Armani, Valentino, Chloe, Brioni, Balmain и Kiton.

По данным Forbes, в московском ЦУМе можно найти новую весенне-летнюю коллекцию Dolce & Gabbana, а в магазинах Max Mara - «те же платья, пальто и сумки, что и в Европе, только заметно дороже». В некоторых случаях к ценнику прибавляется более 150 тысяч рублей по сравнению с ценами на официальных сайтах.

Продавцы-консультанты рассказали Forbes, что новые коллекции попадают в Москву «окольными путями».

В 2022 году США и ЕС запретили ввоз в Россию одежды, аксессуаров и других премиум-товаров стоимостью дороже 300 евро. При этом власти РФ разрешили ввозить товары ушедших брендов по параллельному импорту.

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Глава Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс рассказала, что поставщики стремятся расширить ассортимент для России, не выходя за ограничение в 300 евро. Покупателям крупных партий предлагают товар по специальным ценам. Также поставщики выпускают капсульные коллекции специально для России из более дешевых тканей, чтобы уложиться в 300 евро.

Другой вариант - завоз одного изделия по частям.

«Например, ввоз брендовой куртки происходит в несколько этапов: сначала приезжает основная часть изделия, затем пояс, меховой воротник или капюшон, и стоимость каждой из частей составляет около 300 евро», - объяснила Ногай.

По ее словам, даже платье иногда разделяют на юбку и блузку, чтобы уложиться в санкционное ограничение.