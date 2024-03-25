Ретейлеры заявили о готовности к блокировке просроченных продуктов на кассе

Розничные сети заявили о готовности запуска механизма блокировки просроченных и нелегальных товаров на кассе при помощи системы маркировки.

С 1 апреля он начнет действовать в отношении табачной продукции и разливного пива, сообщили в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

"С 1 апреля начинается поэтапное внедрение данного механизма. Все компании - члены АКОРТ готовы к данному нововведению, в том числе в части обновления программного обеспечения контрольно-кассовой техники в торговых объектах. Отдельные компании уже не первый месяц работают с данным режимом на постоянной основе", - рассказала представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Анна Орлова.

Директор по связям с общественностью и государственными органами "Ленты" Мария Филиппова сообщила, что компания провела все необходимые подготовительные мероприятия и протестировали работу касс во всех магазинах сети, все кассы переведут в разрешительный режим с конца марта.

В пресс-службе X5 Group (включает сети "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") отметили, что торговые сети компании участвуют в системе маркировки с момента ее внедрения и успешно пилотируют подключение к ней различных категорий товаров. Магазины работают в разрешительном режиме при продаже табачной продукции и пива.

"Магнит" был первым ретейлером, который вместе с ЦРПТ внедрил механизм проверок товаров на кассе по коду маркировки еще до того, как государство приняло решение провести эксперимент. Сейчас система уже работает во всех магазинах сети и не влияет на скорость операций на кассах и быстроту обслуживания покупателей. "Магнит" будет продолжать придерживаться данной политики и на дальнейших этапах внедрения новой технологии по другим группам товаров", - рассказала руководитель управления по развитию и взаимодействию с ГИС розничной сети "Магнит" Ольга Фабрикантова.

Ранее правительством было принято решение о поэтапном внедрении с 1 апреля механизма блокировки на кассах просроченных и нелегальных товаров в отношении 12 групп: табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи и безалкогольные напитки.

Кроме этого, с 1 марта 2025 года кассы не допустят продажу нелегальных медизделий и кресел-колясок.