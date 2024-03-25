Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes - делового издания Hurun. Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник на сайте издания.

Состояние миллиардера, по данным Hurun, за год выросло на 47% и достигло $235 млрд. Второе место в рейтинге занял основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием $187 млрд. На третьей строчке разместился Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценивается примерно в $177 млрд.

Богатейшим человеком Китая, как и в 2023 году, в рейтинге признан владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu Чжун Шаньшань с состоянием в 450 млрд юаней ($62 млрд). В глобальном рейтинге 2024 года китайский миллиардер разместился на 21 месте.

Согласно данным издания, в мире в настоящее время насчитывается 3279 долларовых миллиардеров. Их число за последний год увеличилось на 167, а общее состояние выросло на 9%, до 15 трлн долларов. Большая часть миллиардеров проживает в Китае - 814. На втором месте разместились США. Там, по версии издания, 800 миллиардеров, а на третьем месте оказалась Индия - 271.

Основными источниками богатства за последний год, указали в Hurun, стали сфера финансов, сектор потребления, производство напитков и продуктов питания, а также недвижимость.