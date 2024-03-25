Глава Boeing подаст в отставку

Глава Boeing Кэлхун сообщил о планах покинуть пост в конце года
Глава Boeing Дэйв Кэлхун сообщил о планах подать в отставку в концу года на фоне авиакатастроф и технических проблем с самолётами.
«Я решил, что это будет мой последний год на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании», — следует из заявления Кэлхуна, опубликованном на сайте Boeing.
Уточняется, что он продолжит руководство компанией в течение года.
Ранее Boeing в США потерял часть обшивки в полёте.
До этого Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину.
Также в США у пассажирского Boeing 757-200 в полёте повредилось крыло.