Глава Boeing подаст в отставку

Глава Boeing Дэйв Кэлхун сообщил о планах подать в отставку в концу года на фоне авиакатастроф и технических проблем с самолётами.

«Я решил, что это будет мой последний год на посту главного исполнительного директора нашей замечательной компании», — следует из заявления Кэлхуна, опубликованном на сайте Boeing.

Уточняется, что он продолжит руководство компанией в течение года.

Ранее Boeing в США потерял часть обшивки в полёте.

До этого Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину.

Также в США у пассажирского Boeing 757-200 в полёте повредилось крыло.