Оборот серых сим-карт упал

Оборот серых сим-карт в России снизился в 18 раз. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

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По итогам 2023 года власти изъяли около 4 тысяч таких сим-карт. В 2022 году показатель был ощутимо выше — 74 тысячи. По данным Роскомнадзора, из изъятых в 2023 году «симок» свыше 1200 принадлежали «Мегафону», более 1000 — Tele2, по 800 — «Билайну» и МТС, более 90 — другим операторам связи. Больше всего незаконных сим-карт изъяли в Санкт-Петербурге (763 штуки), ХМАО (715) и Красноярском крае (642).

В отношении нарушителей ведомство оформило 317 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, назначенная судом, составила 1,29 млн рублей.

Отмечается, что подобный «товар» все еще можно приобрести в России, причем в наличии можно найти карты любого крупного оператора. В 2024 году сотрудники Роскомнадзора совместно с полицией провели уже 126 мероприятий, направленных на пресечение распространения незаконно оформленных сим-карт. Всего правоохранители изъяли 232 «симки» и составили пять протоколов об административных правонарушениях.