Японская компания отзывает партию пасты мисо из-за тараканов

Компания Marukome объявила об отзыве почти 108 тысяч упаковок пасты мисо из-за попавших туда насекомых, предположительно, тараканов. Об этом со ссылкой на заявление производителя пишет РИА Новости.

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В компании сообщили, что после жалобы одного из клиентов, нашедшего в пасте «инородное» вещество, была проведена проверка товара.

«Мы обнаружили, что в пасту попали какие-то насекомые (предположительно, тараканы)», - говорится в заявлении.

В Marukome отметили, что пока не смогли определить на каком этапе производства в товар могли попасть насекомые, поэтому приняла решение об отзыве всей партии пасты мисо «Пурасу кодзи нама мисо Кодзибидзин» объемом 650 и 325 граммов со сроком годности до декабря 2024 года. Всего будет отозвано 107 726 единиц товара.

При этом в компании подчеркнули, что у них нет данных «об ухудшении здоровья людей», и извинились перед покупателями и бизнес-партнерами.

Ранее Россельхознадзор принял решение о приостановке с 5 февраля ввоза в РФ бананов нескольких марок из Эквадора. В ведомстве пояснили, что обнаружили в этих фруктах многоядную муху-горбатку, которая считается опасным вредителем и потенциальным переносчиком холеры. Позднее было принято решение о возвращении права пяти компаниям осуществлять поставки бананов в Россию «под гарантии контрольной службы Эквадора».