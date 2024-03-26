«Почта России» возобновила наземную доставку в Европу

"Почта России" снова доставляет отправления в европейские страны наземным транспортом, сообщил ТАСС глава почтового оператора Михаил Волков.

Наземную логистику приостановили в феврале, это коснулось более чем 20 стран.

"Почта России" возобновила доставку отправлений в Европу наземным транспортом, при этом сохраняется возможность авиационной доставки посылок в европейские страны", - сказал Волков.

"Почта" объясняла меру "бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок". Конкретно это касалось Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.