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Путин призвал органы прокуратуры уделить особое внимание защите прав бизнеса

Органам прокуратуры необходимо уделить особое внимание защите прав предпринимателей, заявил президент страны Владимир Путин выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
© РИА Новости
«Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективно работающая экономика. Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение», – отметил глава государства.

Важно продолжить «стратегическую линию на снятие административных барьеров и расширение экономических свобод, на поддержку деловой активности, на создание благоприятных условия для наших компаний», подчеркнул Путин.

«Вновь обращаю внимание: конкурентная и привлекательная национальная юрисдикция, надежные гарантии добросовестно приобретенной собственности, активов – это важнейшие условия развития страны, экономического роста, создания новых рабочих мест», – заявил глава РФ.

Ранее была поставлена задача с 2025 года полностью перейти на рискориентированный подход. Путин отметил, что там, где риски отсутствуют, нужно применять профилактические методы.

«С учетом этого органам прокуратуры предстоит существенно скорректировать, обновить свою работу в сфере реализации надзорных полномочий», – сказал глава государства.

Прокуроры должны действовать «очень аккуратно, взвешенно, совместно с деловым сообществом, максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан – потребителей товаров и услуг», обратил внимание президент.

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