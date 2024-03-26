Китайские фирмы расширят бизнес на Северном морском пути

Генеральный директор китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь сообщил о заинтересованности китайских фирм в расширении бизнеса по Северному морскому пути в российской Арктике. Соответствующее заявление он сделал в ходе сессии «Северный морской путь. Бескрайний потенциал Арктики», которая состоялась на федеральной территории Сириус в рамках 13-го форума «Атомэкспо», передает агентство «Прайм».

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Цзинь отметил, что его компания стала участником в развитии и реализации идеи Северного морского пути. Он обратил внимание на то, что в 2023 году фирме была оказана поддержка «Росатома». По словам генерального директора, компании удалось накопить опыт и достигнуть ожидаемых целей.

Цзинь подчеркнул, что в 2024 году фирма продолжит расширять бизнес на северном маршруте. Вместе с тем, как уточнил он, сейчас важно стремиться к созданию условий, изучать продление навигации северного маршрута, постепенно обеспечивать по северному маршруту регулярный и качественный сервис.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути.