Росатом может построить в Боливии фабрику литиевых накопителей

Росатом на каком-то этапе может построить на территории Боливии фабрику литиевых накопителей. Об этом заявил первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров.

"Второе направление сотрудничества с Боливией - это помощь стране в технологиях, связанных с добычей и переработкой лития", - сказал он на форуме "Атомэкспо-2024".

Комаров добавил, что Боливия является одной из стран с наиболее крупными запасами лития, отметив, что важно научиться "не просто добывать литий, а делать это максимально бережно, максимально экологически доброжелательно".