Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

С 2023 года на баланс государства через суд вернулись 15 предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом газете «Коммерсантъ» России Игорь Краснов.

Он уточнил, что общая стоимость заводов составила 333 миллиарда рублей. Глава надзорного ведомства пояснил, что государство вернуло стратегические предприятия, поскольку собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», не проводя модернизацию и выводя основную прибыль на заграничные счета.

Краснов отметил, что подобные меры нельзя называть деприватизацией, поскольку в данном случае речь шла об адекватной юридической реакции на незаконную деятельность собственников.

13 февраля Генпрокуратура потребовала вернуть государству три завода, входящих в промышленную группу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Они были приватизированы в начале 1990-х годов, но теперь ГП посчитала ту процедуру незаконной. Заводы, которые требуют национализировать, выполняют в том числе оборонные заказы. При этом прокуратура утверждает, что сейчас их из-за границы контролируют резиденты недружественных государств.