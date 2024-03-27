Минцифры подготовило методику расчета экспортного потенциала IT-компаний

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило предложения по методологии расчета экспортного потенциала отечественных IT-компаний и их технологий для последующего их продвижения на иностранных рынках. Об этом ТАСС рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

"Минцифры России совместно с заинтересованными ведомствами и организациями подготовило предложения в части методологии и показателей оценки экспортного потенциала российских IT-компаний и производителей радиоэлектронной продукции для вывода и продвижения на иностранных рынках, определения перечня экспортно-зрелых IT-продуктов и решений для их вывода и продвижения на иностранных рынках", - сообщил сенатор.

Он пояснил, что сейчас отечественные IT-продукты во многих отраслях показывают высокие конкурентноспособные показатели по отношению к зарубежным предложениям, и в связи с этим отметил важность выстраивания эффективной работы по экспорту российских IT-решений "путем выработки единой государственной политики в этой области".

"Для выбора продукции, которая при государственной поддержке - в том числе через цифровых атташе - будет активно занимать ниши на международных рынках, необходима методика расчета экспортного потенциала отечественных IT-компаний , а также нужно определить перечень продуктов, которые готовы для полноценного экспорта в другие страны", - сказал Шейкин.

Как говорится в письме Минцифры, подписанном заместителем министра Дмитрием Угнивенко, подготовленном в ответ на рекомендации секции по распространению российских цифровых продуктов и платформ, к настоящему времени министерство совместно с заинтересованными ведомствами и организациями подготовило методологию оценки экспортного потенциала российских IT-компаний и производителей радиоэлектронной продукции, а также перечень экспортно-зрелых IT-продуктов для их вывода и продвижения на иностранных рынках.

"Задача по поддержанию перечня экспортно-зрелых IT-продуктов в актуальном состоянии носит принципиально важный характер для возможности его использования в работе цифровых атташе, а также профильных институтов поддержки IT-экспортеров", - говорится в письме (имеется в распоряжении ТАСС).

Проверка уязвимостей

Также в ответ на рекомендации секции по проверке уязвимостей программного обеспечения из реестра российских программ и баз данных ПО в Минцифры сообщили, что "в настоящее время в реестре уже предусмотрена процедура проверки уязвимостей, содержащихся в банке данных угроз безопасности информации (БДУ) Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России".

Кроме того, как говорится в письме, Минцифры России подготовило изменения в постановление правительства 2017 года, устанавливающие дополнительные требования к ПО, сведения о котором включены в реестр. В частности, необходимо будет подтверждение совместимости с отечественными микропроцессорами, поддержка российских браузеров, устранение ошибок и уязвимостей, выпуск обновлений ПО, учет и отслеживание ошибок, выявляемых на всех этапах жизненного цикла ПО, в том числе в процессе его эксплуатации, а также правила использования открытых лицензий.

"Принятие предлагаемых изменений позволит определить условия использования открытого ПО в составе российских программных разработок, включенных в реестр и участвующих в государственных и муниципальных закупках, а также ввести обязательства для разработчиков по устранению опубликованных в БДУ уязвимостей", - отмечается в документе.

По мнению сенатора Шейкина, благодаря предлагаемым решениям Минцифры РФ, касающимся развития политики экспорта отечественных IT-решений, "российская продукция займет лидирующее место на мировом рынке".