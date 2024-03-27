«Яндекс Маркет» займется выпуском одежды под своими брендами

Маркетплейс «Яндекс Маркет» планирует заняться выпуском одежды под собственными торговыми марками. Об этом сообщает «Коммерсант».

Компания регистрирует марки детской и взрослой одежды в среднем ценовом сегменте. Речь идет о брендах Tame, Muted и Humanform, отмечает издание. Подчеркивается, что электронная торговая площадка будет производить одежду «на мощностях разных фабрик и стран», например, в Китае и Узбекистане.

Газета обращает внимание на то, что маркетплейс впервые начнет продавать одежду собственных брендов. В настоящее время он занимается развитием собственных торговых марок (СТМ) в сфере электроники, бытовой техники, мебели и детских товаров.

Собственные марки одежды развивают и другие онлайн-площадки. Так, у Ozon появился бренд Hola, у «Самоката» — Arive, Lamoda планирует в апреле запустить Nume и Mademan.

Ранее «Известия» сообщили, что отечественные производители одежды начали шить коллекции в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Речь идет о таких компаниях, как «Снежная Королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio.