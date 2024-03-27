Названа причина отказа Финляндии в полетах турецкой Southwind Airlines

Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom объяснило отказ авиакомпании из Турции Southwind Airlines в разрешении начать полеты между странами. Согласно пресс-релизу финского ведомства, решение принято в связи с тем, что контроль над транспортным предприятием якобы осуществляют структуры из РФ, а не граждане Турции, передает ТАСС.

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По словам генерального директора Traficom Яркко Сааримяки, в агентстве считают, что «Southwind Airlines не принадлежит в первую очередь туркам и не контролируется ими».

Подчеркивается, что об эксплуатации не может быть и речи, поскольку деятельность авиакомпании не соответствует постановлению ЕС о рестрикциях против российской стороны.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Россия приняла решение об учреждении авиакомпании Southwind Airlines для осуществления перевозок нелегальных мигрантов через территории РФ и Белоруссии. Кроме того, утверждалось, что РФ стремится создать в странах Европы миграционный кризис.

Как позднее написало издание Hava Sosyal Medya, Southwind Airlines готовится к подаче иска в суд в связи с публикацией, в которой содержатся ложные обвинения.