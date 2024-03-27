«Черноголовка» приобрела производителя мюсли Matti

Группа компаний "Черноголовка" приобрела компанию "Злаки на завтрак", которая занимается производством продуктов питания в сегменте мюсли (бренды Matti и BigStar), сумма сделки не раскрывается.

Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Группа компаний "Черноголовка" приобрела компанию "Злаки на завтрак" - одного из лидеров в производстве продуктов питания в сегменте мюсли. Приобретатель в сделке - АО "Аквалайф ресурс", холдинговая компания группы "Черноголовка". Сумма сделки не разглашается", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что продукция компании "Злаки на завтрак" представлена в большинстве регионов РФ, а также в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Белоруссии. Кроме того, с 2019 года продукция под брендом Matti поставляется в Китай.

"Злаки на завтрак" войдут в состав бизнес подразделения "Продукты питания". Приобретение органично дополнит продуктовый ассортимент группы "Черноголовка", включающий сухие готовые завтраки, печенье, шоколадные кондитерские изделия, чипсы и снеки. Сделка позволит усилить позиции ГК "Черноголовка" в сухих готовых завтраках. Доля "Злаков на завтрак" в этом сегменте в настоящий момент, по оценке Nielsen IQ, составляет 4,2% в деньгах. При этом совокупная доля группы по итогам сделки превысит 30%", - говорится в сообщении компании.

Компания "Злаки на завтрак" выпускает широкий ассортимент готовых завтраков и снеков, в том числе мюсли, гранолу, порционные и насыпные каши, а также злаковые батончики. Основные бренды компании - Matti (представлен на рынке с 2010 года) и BigStar (c 2022 года).