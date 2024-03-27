СПБ Биржа скорректировала стратегию

СПБ Биржа сосредоточится на размещении ценных бумаг эмитентов, которые оказались под рестрикциями западных стран. Об этом сообщают «РБК Инвестиции» со ссылкой на гендиректора торговой площадки Евгения Сердюкова.

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Глава организации указал на наличие у биржи опыта создания новых рынков, проведения массовых IPO и готовой инфраструктуры. По его словам, площадка может стать ключевой для размещения ценных бумаг попавших под санкции организаций.

Биржа наблюдает высокий потенциал IPO у компаний, работающих в приоритетных высокотехнологичных направлениях и находящихся под ограничениями со стороны иностранных государств, отметил Сердюков.

Ранее в Минфине предложили биржам «решить вопрос» с IPO подпавших под санкции фирм. В ведомстве не уточнили, в чем он заключается и какой именно биржи касается.

Информация о том, что СПБ Биржа может стать площадкой для санкционных компаний, появилась еще осенью минувшего года после попадания биржи в санкционные списки США.