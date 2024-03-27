Ушедшие из России Nissan и Renault уравняют роли в альянсе. Для этого Nissan выкупит у Renault часть своих акций на сумму 362 миллиона евро. Renault, в свою очередь, зафиксирует бухгалтерский убыток от сделки в размере 450 миллионов евро, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление французского автопроизводителя. Продажа акций пройдет в рамках плана ребалансировки перекрестного владения акциями и уравняет положение компаний в альянсе — они будут владеть 15 процентами акций друг друга.

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О том, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планируется перезапустить, стало известно еще летом прошлого года. Тогда сообщалось, что акции участников альянса будут перераспределены. В настоящее время Renault Group владеет 43,4 процента акций акций Nissan Motor, в то время как у Nissan всего 15 процента акций Renault Group.

Renault уже передала 28,4 процента акций Nissan во французский траст, чтобы постепенно продать их партнеру. «Интерфакс» уточняет, что после официального заявления акции Renault подорожали на торгах в среду на 0,4 процента. С начала текущего года капитализация компании выросла на 27 процентов и достигла 13,2 миллиарда евро.

Что же касается Mitsubishi Motors, то она присоединилась к альянсу лишь в 2016 году, и выступает в нем в роли сателлита Nissan (владеет 34 процента акций Mitsubishi). Весомой роли в сделке она не играет.

Все три упомянутые компании свернули деятельность в России после начала СВО. Завод Renault в Москве встал на баланс города и сейчас там собирают «Москвичи». Бывшее предприятие Nissan в Санкт-Петербурге в настоящее время производит модель Xcite X-Cross 7, она же Chery Tiggo 7 Pro. Ну а на мощностях завода «ПСМА Рус», где два года назад выпускали несколько моделей Mitsibishi, «прописался» Сitroen C5 Aircross.