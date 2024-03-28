Крупнейший производитель кирпича в мире избавился от заводов в России

Австрийский концерн Wienerberger избавился от двух заводов по производству кирпича в России. О продаже сообщает РБК.

Покупателем активов крупнейшего мирового производителя стройматериала во Владимирской области и Татарстане стала фирма «Строймикс» брянского бизнесмена Алексея Филина. В головном офисе Wienerberger заявили, что планировали уход из России в связи с геополитической ситуацией в 2022 году, однако провести сделку оказалось сложно в условиях постоянно меняющегося законодательства. Стоимость заводов участники сделки решили не разглашать.

Первый завод Wienerberger по производству кирпича во Владимирской области был запущен в 2004 году. Предприятие на территории Куркачей в Татарстане начало работу в 2008-м. Их суммарная проектная мощность составляет 450 миллионов кирпичей в год, в 2023 году выручка предприятий составила 2,4 миллиарда, а чистая прибыль — 197,8 миллиона рублей.

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В конце февраля продал российские активы и крупнейший мировой производитель стекла, японская компания AGC. Борский стекольный завод и Клинский стекольный завод выкупил многопрофильный холдинг из Санкт-Петербурга «Адамант». Сделка была проведена 19 февраля, однако ее сумма остается неизвестной. Японская компания приостановила инвестиции и сократила поставки продукции на российский рынок в 2022 году.