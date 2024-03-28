Оценены убытки иностранных компаний от ухода из России

Убытки зарубежных фирм, вызванные уходом с российского рынка после февраля 2022 года, превысили $107 млрд. Такие данные привело агентство Reuters, журналисты которого проанализировали отчеты компаний.

По его информации, такой объем потерь связан с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов фирм. Новые данные, как утверждает агентство, говорят о масштабах финансовых потерь глобального корпоративного сектора после начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года.

"Компании, которые все еще стремятся уйти из России, скорее всего, столкнутся с дополнительными трудностями, будут вынуждены пойти на большие списания активов и [понесут] большие убытки", - приводит Reuters мнение представителя консалтинговой компании S-RM Яна Мэсси.

Согласно докладу Йельской школы менеджмента, на который ссылается агентство, около 1 тыс. иностранных компаний покинули российский рынок за последние два года. В то же время сотни сохранили свое присутствие, в том числе французский конгломерат Auchan и итальянский производитель одежды Benetton Group. Многие иностранные производители товаров повседневного спроса, добавляет агентство, не собираются сворачивать бизнес в РФ, говоря, что от их продукция нужна обычному российскому потребителю.

Объем убытков иностранных компаний из-за ухода с рынка РФ увеличился на треть с момента проведения последних расчетов, которые агентство публиковало в августе 2023 года. Тогда этот показатель составлял $80 млрд.