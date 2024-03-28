Агаларов допустил передачу Газпромбанку других активов после теракта в «Крокусе»

Crocus Group может отдать в залог Газпромбанку дополнительные активы после теракта в "Крокус сити холле". Такую вероятность допустил бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов.

Комментируя в эфире телеканала "Россия-24" информацию о том, что концертный зал находится в залоге у Газпромбанка, Агаларов заявил: "Насколько я понимаю, да".

"Я думаю, что, наверное, так и будет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности предоставления Газпромбанку и других активов для компенсации падения залоговой стоимости.

Бизнесмен также выразил мнение, что в настоящее время меньше чем за $150 млн невозможно построить такой зал, как в "Крокус сити холле".

Ранее РБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сообщил, что концертный зал "Крокус сити холл", сгоревший после теракта 22 марта, находится в залоге у Газпромбанка.

Издание отметило, что здание площадью свыше 38 тыс. кв. м, принадлежащее "Крокус интернэшнл" (одна из структур Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова), заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. Также, по данным РБК, этот договор ранее перезаключался, в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года. ТАСС направил запрос в кредитную организацию.