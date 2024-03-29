Казахстан ищет замену российским банкам

Финансовый регулятор Казахстана обсуждает c китайскими, корейскими и турцекими банками открытие их «дочек» в стране. Об этом рассказал в четверг в сенате Нурлан Абдрахманов, заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Его слова приводят местные СМИ.

По его словам, необходимость в новых крупных иностранных банках на рынке усилилась после того, как российские Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк начали сворачивать свой бизнес в стране.

«В связи с событиями, возникшими в 2022 году, эти банки прекратили свою работу и практически ушли с рынка», — отметил Абдрахманов.

В результате, их клиенты перешли в казахские банки, что усилило «концентрацию в системе» местных кредитных организаций. Как считает зампред АРРФР, в стране нужны крупные конкуренты казахстанким банкам, чтобы стимулировать рынок снизить ставки.

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Абдрахманов также добавил, что в Казахстане уже есть «дочки» Банка Китая, ICBC, «ТПБК Банка», «Шинхан Банка» и корейского банка, однако они недостаточно активны. Чтобы повысить их интерес к местному рынку, регулятор готовит законодательные изменения.

В декабре АРРФР сообщило о планах упростить процедуру выхода на рынок иностранных банков. В частности, регулятор смягчит требования к документам и ослабит некоторые пруденциальные нормативы. В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что объем корпоративного кредитования в стране недостаточный и для решения проблемы нужно привлечь «три надежных зарубежных банка».