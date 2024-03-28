Financial Times назвало самого высооплачиваемого банкира в Европе

Глава UBS Серджио Эрмотти стал самым “дорогим” европейским банкиром по итогам 2023 года, подсчитало издание Financial Times (FT).

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Согласно годовому отчету швейцарского банка, опубликованному в четверг, 28 марта, в прошлом году Эрмотти получил 14,4 млн швейцарских франков ($15,9 млн). Его предшественник Ральф Хамерс в 2022 году заработал 12,6 млн швейцарских франков. Однако Эрмотти получил зарплату только за девять месяцев, за полный год его заработок составил бы 19,2 млн швейцарских франков, указало FT.

Эрмотти возглавлял UBS в течение девяти лет до своего ухода в ноябре 2020 год. На пост CEO он вернулся в апреле 2023 года, всего через несколько недель после того, как UBS согласился на спасение Credit Suisse. С тех пор цена акций банка выросла на 60%, отмечает FT. «Совет директоров признает отличную работу Эрмотти в определяющий год в истории UBS и значительный прогресс в реализации приоритетов интеграции Credit Suisse», — говорится в годовом отчете UBS. В том же документе указано, что по итогам 2023 года UBS Group AG сократил бонусный пул на 14%.

Таким образом, Эрмотти в 2023 году получил самую высокую зарплату среди руководителей крупнейших банков в Европе. Его вознаграждение превышает 12,2 млн евро ($13,2 млн), полученные председателем совета директоров Santander Аной Ботин, и 10,6 млн фунтов стерлингов ($13,4 млн), выплаченные генеральному директору HSBC Ноэлю Куинну. Эрмотти также “обошел” в зарплате Кристиана Сьюинга из Deutsche Bank, которому в прошлом году было выплачено 8,9 млн евро, и Андреа Орсела из UniCredit, зарплата которого составила 9,75 млн евро. FT напоминает, что в отличие от банков, регулируемых ЕЦБ, UBS не ограничен лимитом на бонусы банкирам, в то время как правила ЕС предписывают, что бонусы не могут быть в два раза выше фиксированной зарплаты.

Тем не менее, отмечает издание, зарплата главы UBS все равно не дотягивает до премий, выплаченных коллегам с Уолл-стрит. В прошлом году глава JPMorgan Джейми Даймон получил $36 млн, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон — $31 млн, а покидающий пост главы Morgan Stanley Джеймс Горман — $37 млн.

UBS рассчитывает завершить интеграцию Credit Suisse к концу 2026 года. У Credit Suisse возникли трудности на фоне проблем у американских Silicon Valley Bank и Signature Bank. Отток активов в швейцарском банке Credit Suisse в первом квартале 2023 года составил 61,2 млрд швейцарских франков. Финансовые власти Швейцарии тогда приняли пакет мер для помощи банку, и UBS согласился купить его за 3 млрд швейцарских франков в виде акций, приняв на себя убытки в размере до 5 млрд франков в результате слияния двух кредитных организаций.