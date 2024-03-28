Ученые назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров в России

Большинство российских компаний жалуется на нехватку кадров, рассказали специалисты Института Развития экономики и предпринимательства. Об этом пишут «Известия».

По данным ученых, о нехватке кадров сообщают 91,4% компаний России. В частности, 54,7% специалистов не хватает на промышленных площадках, 47,2% не достает сельскому хозяйству. Замыкает «тройку» строительный сектор — 38,3%.

Эксперты заметили, что бизнес готов восполнять кадровый голод в основном с помощью молодых специалистов в возрасте 20–23 лет, а также за счет работников из других регионов.

Предприниматели полагают, что людей удастся привлечь на работу с помощью повышения зарплат, материальной поддержки и целевого обучения.

Вместе с тем, заметил руководитель АНО «Институт Развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров, повышение зарплат уже не способно существенно привлечь дополнительную рабочую силу.

По его мнению, решение кадрового вопроса требует продуманного, комплексного подхода и должно затрагивать все ключевые сферы регулирования.