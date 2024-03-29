РЖД получили исторический доход в 2023 году

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) в 2023 году получил доход 3,017 трлн рублей, достигнув исторического рекорда.

Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров в ходе коллегии Минтранса РФ.

"Мы достигли исторического рекорда доходов - 3 трлн 17 млрд рублей. О чем говорят эти цифры? Они говорят, прежде всего, о том, что работа железных дорог востребована. Все больше и больше грузоотправителей, пассажиров стремятся воспользоваться нашими услугами", - сказал он.

Чистая прибыль РЖД за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла до 118,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Выручка ОАО "РЖД" достигла 2 609,7 млрд рублей, что на 16,4% выше уровня 2022 года.