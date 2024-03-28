Катастрофа в Балтиморе может поставить рекорд по размеру страховой выплаты

Обрушение моста в Балтиморе, в результате которого главный порт американского автоэкспорта оказался практически изолирован от Мирового океана, можно назвать крупнейшей антропогенной катастрофой в США как минимум со времен разлива нефти с Deepwater Horizon.

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Официальные власти почти сразу исключили версию теракта — команда заранее сообщила диспетчеру порта о потере тяги и отключении электричества на борту. Но в соцсетях этим не удовлетворились и проводят разбор полетов — в данном случае скорее заплывов. Как утверждает опальный блогер Эндрю Тейт, контейнеровоз потерял управление в результате кибератаки. Хотя доказательств он не привел, версию поддержал радиоведущий Алекс Джонс, увидев в произошедшем начало «Третьей мировой войны». Можно ли вообще взломать современное судно дистанционно? Комментирует технический директор Cross Technologies Александр Кукульчук:

«Взлом практически невозможен по той причине, что текущие суда управляются датчиками автоматизированно, есть разные системы. Но с системами также работают и люди. И здесь идет симбиоз, это фактическая сверка для вывода от аномалий и механическое управление. Соответственно, взлом возможен, но очень маловероятен, должно быть совпадение неимоверного количества факторов. Должен быть кто-то помощник, кто физически будет какие-то кнопки в нужный момент нажимать или, наоборот, не нажимать, чтобы произошло заражение всех систем управления, навигации, контроля безопасности, соблюдения маршрута. Вероятнее всего, здесь причиной стал либо выход из строя чего-либо, например мог сгореть какой-то управляющий комплекс, куда подавалось электричество, или замыкание и, к примеру, ход не остановился — тормозная система не отработала, либо наоборот, тормозная система работала с какими-то перерывами. То есть это либо механика, либо электроника — выход из строя оборудования, которое включает и физическое оборудование, и программное обеспечение. Ну, это если исключать базовую халатность. Практически со стопроцентной вероятностью никакого взлома здесь не было и не могло быть».

Пока интернет полнится слухами про хакеров, а следствие анализирует самописцы, на Уолл-стрит считают убытки. По оценкам Lloyd’s of London, совокупные выплаты по результатам катастрофы — не только за сам корабль и мост, но и за задержки по всем другим грузам в порту Балтимора — могут исчисляться миллиардами долларов. Итоговой суммы страховая компания не приводит, но не исключает нового рекорда в истории морской логистики.

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О страховании судов и портов говорит первый замгендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт» Карен Степаньян:

«Здесь будет действовать страховка не по повреждению судна или моста, основные выплаты будут идти как ответственность перед третьими лицами. Было несколько таких примеров, например гибель танкера Exxon Valdez на Аляске, где по экологическим требованиям до сих пор продолжаются выплаты — там уже более 60 млрд долларов выплачено. Здесь то же самое: потерпевшим может стать даже владелец какой-нибудь хлебной лавки, который возит хлеб по этому мосту и который, условно, пять лет не сможет возить тут хлеб и будет нести какие-то дополнительные расходы, объезжая 20 километров, то есть он может запросто все это дело предъявить страховой компании, которая страхует судно. Сейчас там начнется стройка, закроют рыбалку в заливе — для каких-то людей это убыток. И именно вот эти убытки, которые понесут третьи лица, тоже подлежат выплате в виде страховой премии. Сейчас сложно сказать, какая будет выплата страховой премии, дело может длиться годами, и, скорее всего, так и будет, потому что пострадавших от этого происшествия будет очень, очень много».

Порт Балтимора остается де-факто заблокированным. По данным портала War Zone, в гавани заперты в том числе восемь грузовых транспортных кораблей ВМС США. В результате аварии погибли как минимум двое дорожных рабочих, еще двух человек удалось спасти из воды, четверо остаются пропавшими без вести. Автомобильное движение по мосту властям города удалось остановить заблаговременно благодаря поступившему с судна сигналу бедствия.