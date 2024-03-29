Греция подала в суд на «Газпром» за слишком дорогой газ

Глава греческой компании DEPA Commercial Константинос Ксифарас заявил о начале арбитражного разбирательства с «Газпромом» из-за отказа российского поставщика снижать стоимость газа, сообщает «Коммерсантъ».

Договор на поставки был заключен по схеме «бери или плати» (take-or-pay), однако текущие спотовые цены на топливо в Европе значительно ниже, чем получаются из условий контракта с «Газпромом». Договориться с поставщиком о приведении условий контракта к реальности не удается, поэтому греческая компания решила действовать через суд.

«Коммерческие переговоры сейчас продолжаются, они не прекратились, однако компания сделала следующий шаг — обратилась в арбитраж», — объяснил Ксифарас.

Греция остается одним из последних крупных покупателей российского газа в Европе. Контакт с DEPA был подписан в январе 2022 года, еще до начала боевых действий на Украине. На тот момент компания называла предложенные цены очень конкурентоспособными, но за минувшие два года Европа сумела добиться резкого снижения стоимости газа.

Газ в Европе снова вырос в цене

Одним из аргументов представителей DEPA стали цены для другого греческого клиента «Газпрома», который смог сократить платежи. Однако минусом их позиции стало невыполнение условия «бери или плати» в 2022-м и 2023 годах.

Как отмечает издание, DEPA может рассчитывать на успех в том числе из-за отношения к «Газпрому» в Европе. Российская компания не находится под санкциями, но даже нанять юристов, которые представляли бы ее интересы, будет непросто.

Более того, она и ранее проигрывала аналогичные разбирательства, а перспектива потери крупного покупателя может поспособствовать сговорчивости российского монополиста. Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года чистая прибыль «Газпрома» составила 696 миллиардов рублей, что на семь процентов меньше результата предыдущего года, а валовая прибыль упала на 60 процентов.