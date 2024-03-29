Пользователи мобильного приложения Райффайзенбанка столкнулись с трудностями

Полноценная работа мобильного приложения Райффайзенбанка восстановлена после сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Уточняется, что приложение функционирует в штатном режиме.

В пресс-службе отметили, что сейчас пользователям доступны все операции. Там пояснили, что проблема была связана с внутренней технической ошибкой.

Сегодня ранее агентство обратило внимание на то, что денежные переводы по номеру телефона и переводы между счетами оказались недоступны для клиентов Райффайзенбанка через мобильное приложение. В банке указали на то, что работа над устранением неполадок активно ведется.

Ранее банк «Точка» сообщил о сбое в работе сайта и мобильного приложения. Вход в личный кабинет, отправка СМС и доступ к сервисам кредитной организации работали с перебоями.