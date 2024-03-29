Новак оценил сроки ремонта сломавшегося на заводе «Лукойла» оборудования

«Лукойл» рассчитывает восстановить сломанное на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ НОРСИ) оборудование в течение одного-двух месяцев. Сроки ремонта оценил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит «Интерфакс».

На НПЗ «случилась аварийная ситуация на турбине», отметил представитель властей, однако запчасти на замену производятся в России, поэтому в ближайшее время предприятие возобновит работу.

«Соответственно​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌, сейчас идет воспроизводство этого оборудования, интенсивная работа. Компания планирует, что в течение одного–двух месяцев это оборудование будет восстановлено», — пообещал Новак.

На нижегородском предприятии, которое перерабатывает около пяти процентов сырья в России, работали две установки. Они были введены в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. В декабре 2023-го на заводе остановилась одна из установок, однако ее удалось запустить на меньшей мощности.

В начале января на установке каталитического крекинга, необходимой для выпуска высокооктанового бензина, сработала система противоаварийной автоматической защиты. Производство было остановлено. Как ранее сообщали СМИ, оперативно заменить компрессорное оборудованияоказалось невозможно из-за западных санкций.