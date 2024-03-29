Банкротство сети книжных магазинов «Республика» завершено

Банкротство ООО «Республика», которое владело сетью одноименных книжных магазинов, завершено. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел и Федресурса.

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Отмечается, что процедура завершена с неисполненными обязательствами перед кредиторами в размере около 679 миллионов рублей.

Уточняется, что в реестр требований кредиторов «Республики» включили требования на сумму более 713 миллионов рублей, из них погашено – на сумму около 35 миллионов рублей (около 5%). Расходы на процедуру банкротства составили чуть более 2 миллионов рублей, из них вознаграждение арбитражных управляющих составили порядка 699 тысяч рублей.

Основной собственник сети «Республика» – предприниматель Вадим Дымов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что суд начал процедуру банкротства компании, в которой Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской принадлежит 50 процентов акций. Отмечалось и о ликвидации еще трех связанных с ним компаний.