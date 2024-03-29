Россиянам рассказали о сроках ухода люксовых брендов из страны

Люксовых брендов, остановивших работу своих магазинов в России, почти не останется в стране к концу года по мере истечения договоров аренды, считает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай, мнение которой приводит ТАСС.

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Как рассказала эксперт, доля рынка таких компаний уже сейчас меньше 0,2 процента, а место западного люкса активно занимают азиатские и российские бренды. В частности, на месте Prada в столичном ГУМе теперь работает китайский премиальный бренд Elassay.

Chanel, планы которой окончательно уйти из РФ обсуждаются в марте, также может завершить все связанные с уходом процедуры в те же сроки, до конца 2024-го. Это получится сделать в течение двух-трех месяцев, если французская компания будет готова к выплате штрафных санкций, отмечают специалисты, по данным которых у Chanel сейчас осталось четыре действующих контракта с еще не истекшими договорами аренды.

Ранее президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров признал популярность бренда среди покупателей, но пояснил, что «свято место пусто не бывает» и компании из РФ продолжат осваивать рынок, занимая освобождающиеся торговые площади.