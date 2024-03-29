Путин установил особый порядок сделок с акциями ряда компаний

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает особый порядок совершения сделок с акциями некоторых компаний.
В документе подчеркивается, что он принят в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США, а также примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.
Содержание указа по большей части закрыто. Так, пункты 2 и 3 документа обозначены как «для служебного пользования».
«Между тем исходя из содержания последующих пунктов можно сделать вывод, что документом определен перечень конкретных компаний, в отношении которых применяется особое регулирование, а также установлен специальный порядок сделок с их долями», — отмечает ТАСС.