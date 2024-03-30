Онлайн-покупки у зарубежных продавцов могут подорожать

Любые онлайн-покупки товаров, которые приезжают в Россию из-за рубежа, проходят через таможню. Многие об этом не задумываются, потому что на практике процесс чаще всего выглядит так: оплатил понравившийся товар, подождал две-три недели, пришел на почту и забрал посылку. На этом все.

Но если порог беспошлинного ввоза превышен, придется заплатить таможенную пошлину в размере 15% от разницы между необлагаемым лимитом и фактической стоимостью покупок. Сейчас лимит — 1000 евро в месяц, он был установлен в 2022 году как временная мера поддержки россиян в условиях санкций. Потом действие этой меры продлили до 1 апреля текущего года. Нового решения о временном повышении порога беспошлинного ввоза пока нет, и многие СМИ уже написали, что со следующего месяца он будет снижен до 200 евро в месяц, как было раньше.

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В любом случае надо понимать, что под таможенное регулирование попадают все зарубежные онлайн-покупки вне зависимости от того, на какой площадке они сделаны. Например, на том же Ozon много китайских продавцов, которые отправляют свои товары из КНР. И если накупить больше, чем порог беспошлинного ввоза, то придется доплатить. Российские маркетплейсы об этом честно предупреждают. Продолжает управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский:

Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры»: «Даже если зайти на сайт Ozon, они прямо об этом говорят: если товар идет из-за рубежа, при превышении беспошлинного порога необходимо будет доплатить таможенную пошлину. Как правило, все интернет-площадки содержат специальные разделы, где указан порядок уплаты таможенных платежей. Сейчас это все достаточно упрощено: в том случае если стоимость товара превышает порог, таможенные представители присылают квитанцию либо на электронную почту, либо в личный кабинет. Там ссылка, по которой можно оплатить таможенную пошлину. Только после этого таможенный орган начнет занимается выпуском товара».

По информации «Ведомостей», зарубежные онлайн-заказы начнут облагаться пошлиной независимо от цены. Это произойдет после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза. Впрочем, сами поправки еще не согласованы, обсуждение этого вопроса в Евразийской экономической комиссии продолжится в апреле, рассказал один из собеседников издания.

Если беспошлинный ввоз вообще отменят, онлайн-покупки за рубежом заметно подорожают, указывает гендиректор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов:

Ефим Алдухов, гендиректор консалтинговой компании GoOmni: «Сейчас есть как минимум дельта в 20% — разница цены товара при покупке за рубежом либо же при официальном ввозе. И, скорее всего, это будет значительным ущербом. При этом я пока сильно сомневаюсь в том, что данные меры будут приняты, потому что объективно кроссбордер-торговля является значимым источником доходов для той же самой «Почты России», которая обслуживает основную часть потоков движения товаров из-за рубежа в Россию. Именно эта кроссбордер-торговля сделала «Почту России» несколько лет назад прибыльной, а сейчас эта компания вновь стала убыточной — как раз на фоне снижения объемов этой торговли».

Есть еще одно соображение в пользу того, что порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вряд ли отменят. Если за все без исключения зарубежные онлайн-заказы придется платить пошлину, это резко увеличит нагрузку на российскую таможню. И расходы на администрирование таких сборов могут превысить поступления в российский бюджет.