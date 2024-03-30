Банки Австрии отказываются открывать счета российским гуманитарным организациям

Банки Австрии отказываются открывать счета российским организациям, занятым в сфере двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества. Об этом в интервью ряду австрийских медиа-порталов рассказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

Любинский подчеркнул, что Вена безоговорочно присоединилась к антироссийским санкциям Запада, несмотря на декларируемый суверенитет. Таким образом, она утратила имидж непредвзятого международного посредника, и «только ленивый сегодня не говорит о крахе внешнеполитической самостоятельности Австрии».

При этом, по словам посла, положение россиян в Австрии по сравнению с другими странами ЕС «можно охарактеризовать как удовлетворительное». Однако и оно не столь радужное, «если приглядеться».

«Австрийские банки, к примеру, отказываются открывать счета для русских общественных организаций, которые занимаются вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества», — сказал Любинский.

По его словам, россияне и австрийцы, которые публично заявляют о сочувствии к России, подвергаются публичной порке. Их в прямом смысле принуждают к публичному осуждению России. Разрешена только одна, «правильная» позиция, иначе можно столкнуться с риском «отмены». Об этом, в частности, говорят проживающие в Австрии российские артисты.

Кроме того, посольство РФ «находится в настоящей информационной блокаде», организованной австрийскими «мейнстримовыми СМИ». Редкие интервью с российским послом сопровождаются обязательными заявлениями, «почему представителю России в принципе дали слово».

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