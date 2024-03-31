В Госдуме предложили закрыть Wildberries

Wildberries необходимо навсегда закрыть за покрытие нелегальных мигрантов. Об этом заявил депутат Государственной Думы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя новость о том, что компания дала нелегальным работникам инструкции к побегу от Росгвардии.

«Если руководитель компании находится в списке Forbes, а ее клиентами являются миллионы людей, то это не дает им право плевать на законы России и покрывать нелегалов», — написал Миронов в своем telegram-канале.

Он добавил, что если Wildberries противопоставляет себя против всей страны и препятствует работе правоохранителей, то эту компанию необходимо даже не штрафовать, а закрыть раз и навсегда.

Миронов призывал руководство СК и других силовых ведомств жестко отреагировать на действия Wildberries. Он посоветовал компании работать в другой стране, или не работать совсем.

Ранее «Царьград» сообщал, что компания Wildberries отметила, что все сотрудники работают по официально и все законы РФ соблюдаются. При этом, работодатель раздает инструкции к побегу от проверок Росгвардии. Также при рейде руководство склада отпустило домой всех сотрудников, кроме женщин с гражданством России.