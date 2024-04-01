В рекламе российских банков появятся «охлаждающие фразы»

Российские анимонопольщики, Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) разработали поправки к закону «О рекламе», обязывающие использовать «охлаждающие фразы» в рекламе банков. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на исполняющего обязанности президента АБР Алексея Войлукова.

Проект АБР, АКАР и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предполагает, что банки начнут использовать в рекламе фразы, мотивирующие потенциальных клиентов оценивать свои финансовые возможности и риски перед тем, как оформить кредит.

Если законопроект будет принят, изменения коснутся не только банков, но и микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и других организаций, предоставляющих кредиты.

В разработке документа также участвовали комитеты Госдумы по экономической политике и финансовому рынку. Председатель комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что уточнения нужны, чтобы реклама не вводила людей в заблуждение. Предупреждения должны оградить клиентов банков от опрометчивых решений и «кредитной кабалы».

Летом 2023 года объем просрочки по кредитным картам в России достиг рекордных 225 миллиардов рублей — это 12 процентов от общей суммы кредитов или шесть процентов от всех выданных кредиток. Показатель стал максимальным с октября 2022 года. Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин рассказал «Коммерсанту», что банки, скорее всего, начнут корректировать кредитную политику и в первую очередь это коснется массового сегмента.