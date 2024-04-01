Совкомбанк получил разрешение на покупку «Хоум Банка»

Совкомбанк получил разрешение Банка России на приобретение «Хоум Банка», также свое согласие на сделку дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом говорится в сегодняшнем заявлении на сайте кредитной организации.

По данным Совкомбанка, разрешение от регулятора было получено 29 марта 2024 года.

«"Хоум Банк" будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за 1 квартал 2024 года, которую банк планирует опубликовать в мае 2024 года. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки "Хоум Банка"», - говорится в заявлении.

Ожидается, что сделка приведет к росту клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля - на 25%, а портфель депозитов физических лиц вырастет на 20%.

Ранее Минфин США существенно расширил список российских банков, попадающих под санкции. В перечень были внесены «Хоум Кредит», Почта Банк, ВБРР, «Русский стандарт», ХКФ Банк и «Арктик СПГ 2».

В свою очередь председатель правления «Хоум Банка» (ранее - банк «Хоум Кредит») Александр Скабара подчеркнул, что бизнес-модель кредитной организации ориентирована на внутренний рынок и не ожидается никакого негативного влияния из-за санкций.