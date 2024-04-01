В Сбере рассказали об обновлении программы лояльности

Сбер, в рамках реализации курса, заданного новой стратегией банка, объявил о кардинальном изменении программы лояльности СберСпасибо.

Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой игибкой. Клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы.

Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.

За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70 процентов в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и других. Бонусы начисляются моментально и их сразу можно использовать для новых покупок.

Кроме того, летом Сбер запустит эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам.

Первые участники смогут оценить простоту и удобство обновлённой программы уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.