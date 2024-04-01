В Сбере рассказали об обновлении программы лояльности
Сбер, в рамках реализации курса, заданного новой стратегией банка, объявил о кардинальном изменении программы лояльности СберСпасибо.
Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой игибкой. Клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы.
Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.
За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70 процентов в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и других. Бонусы начисляются моментально и их сразу можно использовать для новых покупок.
Кроме того, летом Сбер запустит эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам.
Первые участники смогут оценить простоту и удобство обновлённой программы уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.
«Сейчас СберСпасибо — самая большая программа лояльности в стране. Ее участники — почти 80 миллионовлн человек. Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнёров группы. Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, а для премиального сегмента СберСпасибо станет самой выгодной программой на рынке», — отметил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.