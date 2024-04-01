Мосбиржа с 5 апреля приостанавливает торги расписками X5

Московская биржа с 5 апреля 2024 года приостанавливает торги глобальными депозитарными расписками (GDR) компании X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток») , говорится в сообщении биржи. Это связано с иском Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group на её российскую дочернюю компанию «Корпоративный центр Икс 5». По сути речь идет о «принудительной» редомициляции компании в Россию.

В частности, со 2 по 3 апреля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 3 апреля (последний торговый день в «стакане Т+1» — 2 апреля). 4 апреля допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. C 1 апреля Мосбиржа также ввела запрет на короткие продажи («шорты») по распискам X5 Group.

Минпромторг подал этот иск 29 марта 2024 года, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы. А 1 апреля суд принял это дело к производству. Поводом стал закон об экономически значимых организациях (ЭЗО). Правительство утвердило список ЭЗО, в который вошла российская часть бизнеса голландской X5 Retail Group, 1 марта 2024 года. Как заявляла ранее сама компания, Минпромторг в своем заявлении попросил суд ограничить права X5 Retail Group в отношении «Корпоративного центра Икс 5», перевести принадлежащие группе акции в казначейские обязательства; и далее следовать предусмотренной законом процедуре, включающей требование к российских держателям депозитарных расписок группы и ее конечным владельцам принять распределение акций «Корпоративного центра Икс 5» пропорционально их участию в X5 Retail Group, а также предоставить аналогичное право и иностранным владельцам расписок и бенефициарам группы.

«В случае принятия судом заявления само судебное разбирательство займет не менее пяти дней и не более одного месяца со дня принятия заявления», — отмечали в компании. Кроме того, в период судебного разбирательства суд может по своему усмотрению принять обеспечительные меры, которые могут ограничить некоторые права X5 Retail Group в отношении ее российской «дочки». «Эти меры могут включать запрет на голосование на общем собрании акционеров, отчуждение своих акций в дочерней компании, или получение распределений из чистой прибыли дочерней компании», — указывалось в пресс-релизе.

В случае удовлетворения иска произойдет распределение акций компании «Корпоративный центр Икс 5» между держателями GDR и конечными собственниками X5. Кроме того, предполагается, что по завершению суда «дочка» получит листинг на Московской бирже. При этом отмечается, что в отношении зарубежных инвесторов X5, которые будут участвовать в распределении акций, ограничения относительно операций с ценными бумагами и получением дивидендов будут сохраняться.

«Закон предусматривает возможную денежную компенсацию по рыночной стоимости за нераспределенные акции дочернего общества, однако выплата такой компенсации потребует получения разрешений», — отмечали в компании.

Те держатели GDR, которые не будут участвовать в распределении, могут оказаться не в состоянии вернуть свои инвестиции, что, в свою очередь, может негативно сказаться на стоимости, доходности и ликвидности их GDR.

X5 Retail Group — один из крупнейших в России ритейлер. Крупным акционером компании является структура «Альфа-групп» — CTF Holdings S.A (47,9%). Компания «Корпоративный центр Икс 5» попала в перечень экономически значимых организаций, что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

На этой новости цена расписка X5 на торгах в понедельник, 1 апреля, упала. По состоянию на 13:20 мск бумаги торгуются по 3000 рублей за штуку (падение к закрытию торгов пятницы на более чем 4%).