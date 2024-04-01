Альфа-Банк заключил кредитное соглашение с ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получит у Альфа-Банка кредит на сумму до 50 млрд рублей на семь лет, сообщает пресс-служба банка.
"Предоставленные средства будут направлены на финансирование сделок по новому бизнесу в 2024 году по приобретению отечественной транспортной техники", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Альфа-Банке, партнерство с ГТЛК успешно развивается уже долгие годы и включает в себя разнообразные банковские услуги, в том числе финансирование инвестиционных и других проектов компании.
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