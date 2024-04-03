Корейский бренд повседневной одежды откроет магазины в РФ и Казахстане

Южнокорейский бренд одежды для отдыха и повседневной жизни Lifework за пять лет планирует открыть в России и Казахстане 20 магазинов, первый начнет работу этой весной в столичном торговом центре "Авиапарк". Об этом ТАСС сообщила вице-президент по новым брендам Союза торговых центров, совладелец Rec+retail group Наталия Кермедчиева.

"Первый магазин корейского бренда Lifework откроется этой весной в Москве на площади 600 кв. м на втором этаже торгового центра "Авиапарк". Всего в течение пяти лет планируется открытие до 24 различных торговых точек в России и Казахстане, подробности будут известны в мае на выставке Mallpic в Сочи", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, бренд относится к средней ценовой категории и может считаться конкурентом Fila, Vans и Puma.

Как пояснила Кермедчиева, дистрибьютором южнокорейского бренда в России стала компания MVM group, которая специализируется на розничной продаже одежды, аксессуаров и ювелирных изделий испанских брендов Mango, Scalpers и PDPaola. Консультант сделки - компания REC+retail group.

Lifework - бренд повседневной и спортивной одежды для людей, ведущих активный образ жизни. Его символ - французский бульдог, который появляется на всех коллекциях одежды и аксессуаров марки. Бренд имеет 169 магазинов в Южной Корее, в том числе 6 - больших концептуальных, площадью 1-2 тыс. кв. м. В 2023 году Lifework открыл шесть магазинов в Китае.