Российские супруги-миллиардеры вошли в список Forbes

Российские супруги-миллиардеры Александр и Наталья Луценко, владеющие агропромышленной группой «Содружество», вошли в список Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

По оценке Forbes, стоимость активов супругов Луценко превышает два миллиарда долларов.

«Это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами», — говорится в тексте.

В издании отметили, что «Содружество» является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в Европе с выручкой 3,5 миллиарда долларов. В 2023 году группа провела реструктуризацию бизнеса, разделив его на три части. Они оставили за собой контроль в российских и белорусских предприятиях, продав топ-менеджерам компанию, владеющую международными активами.