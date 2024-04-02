Оценена готовность российских банков к переходу на цифровые карты

Российские банки пока не могут полностью перейти на цифровые карты. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на кредитные организации.

Опрос показал, что банки сейчас не готовы отказаться от применения пластиковых карт и платежных стикеров.

В частности, ВТБ в минувшем году выпустил более 15 миллионов карт, из них более 3 миллионов – цифровые карты. В 2024-м кредитная организация выпустила 3,4 миллиона как пластиковых, так и цифровых карт.

В пресс-службе банка заявили, что пользователи в большинстве случаев делают выбор в пользу классических карт.

По словам директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарьи Морозовой, объем выпуска пластиковых карт в их банке от года к году не сокращается и прекращать их выдачи они не планируют. Она отметила, что не все клиенты полностью готовы отказаться от привычного пластика. Морозова указала на увеличение спроса на платежные стикеры.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные 33,3 трлн руб. Рост этого показателя стал максимальным как минимум за десять лет.