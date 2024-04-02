Источник в ЕС подтвердил ограничение полетов Southwind Airlines

Ограничения полетов турецкой авиакомпании Southwind Airlines в ЕС основаны на интерпретации действующего санкционного режима в свете полученной от Финляндии информации о якобы работе этой компании в интересах России, сообщил ТАСС источник в структурах ЕС в Брюсселе.

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"Данное решение принято на уровне авиационных властей государств Евросоюза при поддержке Еврокомиссии на основании предоставленной [Финляндией] информации о работе авиакомпании в интересах России, включая использование российского персонала и самолетов. Данное решение основано на интерпретации постановления Совета ЕС 833/2014 и его последующих дополнений. Регламент о запрете операционной деятельности российских авиакомпаний в ЕС является описательным и не требует введения ограничений в отношении каждой отдельной компании", - сообщил дипломат.

В свою очередь в пресс-службе Еврокомиссии ТАСС вновь подтвердили содержащуюся в "Официальном журнале ЕС" информацию, что Southwind Airlines не включена непосредственно в черный список против России, который подразумевает блокирование активов компании на территории ЕС.

Постановление Совета ЕС 833 от 2014 года - это базовое решение Совета ЕС о введении экономических санкций против России, дополнениями к которому впоследствии оформлялись все существующие пакеты санкций против РФ, включая решение о полном запрете всем российским компаниям на осуществление полетов в города Евросоюза от 27 февраля 2022 года.

Компания отвергла обвинения

Southwind Airlines ранее отвергла обвинения в имеющихся у нее связях с Россией. Она также заявила о намерении оспорить запрет совершать полеты в еврозоне в европейских судебных инстанциях.

В заявлении Southwind Airlines отмечается, что по запросу Финляндии Еврокомиссия поддержала введение запрета на использование воздушного пространства для авиакомпании "за день до праздника Пасхи".

"Германия и Польша сразу выполнили его, хотя оно не имеет обязательной силы", - отметил турецкий перевозчик, подчеркнув, что принятое решение, основанное на публикации в немецкой газете Bild, носит политический характер.

В конце декабря прошлого года газета Bild со ссылкой на власти Польши утверждала, что Россия учредила Southwind Airlines для перевозок нелегальных мигрантов через территории РФ и Белоруссии и создания в Европе миграционного кризиса. Турецкая авиакомпания тогда заявила, что подаст в суд на газету.

Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии Traficom на минувшей неделе отказало Southwind Airlines в разрешении начать полеты между странами еврозоны. Как утверждал генеральный директор Traficom Яркко Сааримяки, агентство пришло к выводу, что "Southwind Airlines не принадлежит в первую очередь туркам и не контролируется ими". По оценке Traficom, за компанией якобы "стоят российские структуры". Агентство утверждает, что в связи с этим деятельность авиакомпании не соответствует постановлению ЕС о санкциях в отношении России, поэтому эксплуатация невозможна.

Southwind Airlines была создана в Турции 15 апреля 2022 года для перевозок россиян на курорты страны, компания базируется в Анталье. В августе прошлого года она совершила первый рейс в РФ.