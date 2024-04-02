ФАС начала проверки крупнейших ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки крупнейших российских торговых сетей на антиконкурентные соглашения. Также специалисты ведомства проверяют стоимость куриных яиц при закупках и по долгосрочным договорам.

Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара, - говорится в сообщении ФАС. - В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации".

В службе добавили, что сегодня специалисты ФАС России в ряде регионов страны вышли на проверки торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О’Кей", "Метро", "Ашан" и прочих.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Ранее ведомство уже проверило производителей куриных яиц.