ФАС начала проверки крупнейших ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки крупневших российских торговых сетей на антиконкурентные соглашения. Специалисты в ряде регионов страны вышли на проверки торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О’Кей", "Метро", "Ашан" и прочих. ТАСС

Отмечается, что «служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке». Ura.Ru

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования, подчеркнули в пресс-службе. Реальное время