В отрасли объяснили убытки российского аналога Microsoft Office

Окончательной блокировки облачных сервисов и других продуктов Microsoft в России не произошло, даже госкорпорации нашли лазейки по их использованию, что негативно сказалось на продажах российского аналога «МойОфис», заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с НСН.

Российский разработчик программного обеспечения «МойОфис» стал убыточным: по итогам 2023 года выручка компании «Новые облачные технологии» снизилась на 43,8%, а чистый убыток составил 5,2 млрд рублей вместо прибыли 386,5 млн рублей годом ранее, пишет РБК.

«Есть проблема относительно Microsoft: окончательной блокировки облачных сервисов и других продуктов, которые «МойОфис» импортозамещает, в полной мере не произошло в среднем и местами в крупном бизнесе. Нашлись лазейки касательно и государственных корпораций. Это повлияло на продажи российского аналога», - объяснил он.

Щельцин добавил, что крупные корпорации не готовы к быстрому переходу, так как это довольно затратно.

«Какие-то трудности есть относительно подготовки заказчиков к такому переходу. Это гораздо сложнее, чем заменить операционную систему. Здесь необходимо минимальное переобучение, которое требует затрат от всей команды, включая время и ресурсы. Для больших компаний это сложные проекты. Частный бизнес предпочитает аналоги, доступные во всем мире», - рассказал собеседник НСН.

При этом перспективы у российского аналога Microsoft Office есть, так как функционал настроен под отечественных пользователей, также выстроена и техническая поддержка.

«Ни один аналог не может быть сопоставим по организационным аспектам с Microsoft Office. Конечно, у российских аналогов есть свои возможности и свои удобства, но нет такого большого функционала. С другой стороны, в России и СНГ не все функции Microsoft Office используются. Поддержка «МойОфис» уже выстроена качественно», - заключил собеседник НСН.

Ранее директор поставщика Step Logic Станислав Дарчино сообщил, что в 2023 году Госдума закупила почти две тысячи лицензий отечественного ПО — операционной системы Astra Linux и пакета «МойОфис», передает «Радиоточка НСН».