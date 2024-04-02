Еще один российский программист стал долларовым миллиардером

Основатель разработчика решений по кибербезопасности Positive Technologies Юрий Максимов стал долларовым миллиардером, пишет Forbes.

Состояние россиянина превысило отметку в $1 млрд на фоне стремительного роста стоимости акций группы. С начала года котировки Positive Technologies подскочили на 43%, до 2910 рублей (цена закрытия 1 апреля).

Максимов стал третьим по счету российским бизнесменом, который заработал свой капитал на программном обеспечении. До него в этом списке оказались владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и крупнейший акционер компании «Группа Астра» Денис Фролов. Причем последний вошел в рейтинг всего неделю назад.

За прошлый год в России прибавилось шесть долларовых миллиардеров, что позволило стране удержаться в топ-10 государств по этому показателю.