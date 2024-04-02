Срок контракта главы «Росгеологии» истек

Срок полномочий Сергея Горькова на посту генерального директора холдинга "Росгеология" истек с начала апреля, однако документов о продлении его полномочий или о назначении нового руководителя пока нет. Об этом сообщили несколько источников, близких к "Росгеологии". ТАСС

Назначить нового главу «Росгеологии» может кабинет министров, так как холдинг полностью принадлежит государству посредством Росимущества. Газета.Ru

Ранее Горьков отмечал, что антироссийские санкции стимулируют развитие отечественной геологии. Российская газета